Tamiko prestigia aula da Semana de Integração Acadêmica da Univesp em Andradina

ANDRADINA – A prefeita Tamiko Inoue prestigiou na noite da última quarta-feira (19), os 40 novos alunos da Univesp (Universidade Virtual do Estado de São Paulo) de Andradina, assistindo a uma das aulas da Primeira Semana de Integração Acadêmica do ano letivo de 2020.

Tamiko explica que a universidade foi instalada para oferecer a população, especialmente os jovens, o que há de melhor no ensino a distância e dar condições para que a cidade possa produzir cada vez mais pessoas capacitadas, realizadas com suas graduações e empreendedoras, produzindo e colaborando no desenvolvimento do município, região e país.

“Somos gratos por presenciarmos o início de uma nova história para todos vocês, que terão que se esforçar, cumprir os prazos e metas de uma universidade virtual”, disse a prefeita aos alunos.

O evento que tem como objetivo receber e integrar os alunos que ingressaram no vestibular 2020, contou com palestra sobre a tecnologia na atualidade do professor universitário, Edson Luiz Benatti.

A secretária de Desenvolvimento Econômico, Emprego e Renda, Jane Martins, acompanhada de equipe, os assessores de Desenvolvimento, Leila Rodrigues e Alexandre Brito, a coordenadora do Polo, Cinthia Calister Minini e a colaboradora, Thais Pires, falou sobre a Semana.

“A ideia é que os alunos conheçam melhor a metodologia de ensino a distância, a atuação da Univesp como um todo no Estado de São Paulo. A estrutura dos cursos, de cada disciplina e da faculdade, gerando conhecimento sobre as novas demandas da tecnologia no mercado de trabalho e suas influências”, disse Jane.

Os alunos estão divididos em dois eixos, computação e licenciatura, sendo o primeiro dividido em três opções, tecnologia de informação, ciência de dados e engenharia da computação. E o segundo em matemática, letras e pedagogia.

“Nossa missão é despertar o interesse destes alunos de forma a aproveitarem o máximo de cada disciplina. Dentro desse contexto a universidade com todo o respaldo do Governo Municipal, sempre vem inovando abordando as novas competências que este profissional precisa

ter frente a nova demanda e as novas tecnologias, se tornando um empreendedor nato”, disse Cintia.

Na sexta-feira (21) acontecerá o encerramento da Semana de Integração com “a festa dos calouros” que terão direito a gincana cultural, muita música e um coquetel festivo.