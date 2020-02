Estão abertas inscrições para a Oficina de Artesanato em Andradina

ANDRADINA – A Secretaria de Cultura do Governo de Andradina está com inscrições abertas para o curso gratuito de Artesanato em mais uma oficina do projeto Nasce (Núcleo de Atividades Socais, Culturais e Esportivas).

Os interessados podem se inscrever na sede da Secretaria, onde também vão acontecer as aulas, que fica no Centro Cultural Pioneiros de Andradina, na Av. Barão do Rio Branco, antiga estação ferroviária.

O atendimento é feito de segunda a sexta-feira das 8h30 às 17h. As inscrições vão até o dia 20 de março ou enquanto houverem vagas.

De acordo com a secretária da pasta, Marinalva Pereira, esta é mais uma oportunidade para a população, aprender a realizar trabalhos artesanais que poderão até se tornar uma fonte de renda.

“Uma oficina como esta vai além do aprender, muitas vezes resgata a autoestima, ocupa a mente e dá esperanças, como uma nova fonte de renda, por exemplo”, explica a secretária.

A Secretaria de Cultura oferece inúmeras oficinas gratuitamente através de Nasce, como, balé, capoeira, dança do ventre, de salão, zumba, em praticamente todos os bairros do município.

Secom/Prefeitura