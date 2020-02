Tamiko debate com Fundação Educacional de Andradina realização da edição 2020 de corrida de rua

ANDRADINA – A prefeita Tamiko Inoue se reuniu com representantes da Fundação Educacional de Andradina (FEA), a diretora acadêmica Carla Baleroni Guerra e a coordenadora do curso de Educação Física, Luciana Dehira, na tarde da última quarta-feira (19).

Em pauta a realização da edição de 2020 do Andradina Running, evento que reúne atletas de várias regiões em corridas e caminhadas pelas ruas do município. “Além incentivar a prática de atividade física, a corrida é uma forma importante de turismo”, comentou Tamiko.

Participaram também do encontro os secretários de Esporte, Lazer e Juventude, Paulo Sérgio (Pilim); de Administração, Sérgio Fonseca, de Cultura, Marinalva Pereira; de Promoção a Cidadania e Direitos Humanos, Manoel Messias de Almeida, além do assessor Flávio Moreira.

Dehira ressaltou como foi fundamental o apoio do Governo de Andradina, na realização do primeiro evento que aconteceu em maio de 2019 e contou com aproximadamente 400 atletas. “Parceira de sucesso e fantástica”.

A corrida colocou Andradina na rota da categoria no Estado. Muitos corredores da região Noroeste e até do estado vizinho do Mato Grosso do Sul movimentaram a economia, e fortaleceram o município como sede de grandes eventos esportivos.

Secom/Prefeitura