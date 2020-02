Abertas as inscrições do Campeonato Amador do 2020

ANDRADINA – A SELJ – Secretaria Municipal de Esportes, Lazer e Juventude, com apoio do Governo de Andradina, informa que, dos dias 26 de fevereiro, a 05 de março de 2020, estão abertas as inscrições para as equipes interessadas em participarem do Campeonato de Futebol Amador 2020. O regulamento da competição e ficha de inscrição podem ser obtidos na secretária da entidade, localizada na rua Paraíba, 1042, anexa ao GIME – Ginásio Municipal de Esportes “Agenor Francisco da Cunha”.

O atual campeão da competição, valendo salientar que ainda é da edição 2018, é a tradicional equipe do Santo Antônio, do bairro do mesmo nome, que derrotou o União, da Vila Mineira, na ultima edição. O Amador costuma atrair muitas equipes, de todos os bairros da cidade e até de um dos antigos patrimônios de Andradina, no caso Planalto. Muito tempo atrás era Paranápolis quem participava, com uma equipe que marcou época.