Aula inaugural do Cursinho Diferencial em Andradina é acompanhada pela prefeita Tamiko

ANDRADINA – A prefeita Tamiko Inoue participou da aula inaugural do Cursinho Diferencial na parceria do Governo de Andradina e Unesp, na noite desta terça-feira (18), nas dependências da Emef “Anna Maria Marinho Nunes”.

Cento e sessenta alunos aprovados pelo processo seletivo receberam as boas vindas da prefeita Tamiko, do secretário adjunto da Educação, Ricardo Calestini, da diretora da unidade escolar, Nilza Paulo da Silva e dos coordenadores Almerinda Keila Oliveira da Silva, Danilo Riclowski Wulf e Evandro Martins Gregoleto.

“É com orgulho que venho saudá-los nesta noite. Vocês se destacaram entre tantos concorrentes e agora tem a oportunidade de se prepararem para uma universidade, uma das fases mais importante de suas vidas. Então aproveitem bem esta grande oportunidade e a excelência do ensino disponibilizado. Minha gratidão a toda equipe que colabora para o bom andamento deste projeto”, disse Tamiko.

O cursinho é oferecido gratuitamente em uma cooperação do Governo de Andradina, que arca com os custos do transporte e do material apostilado, com o campus da Unesp de Ilha Solteira, que disponibiliza alunos da universidade que orientados por seus professores ministram as aulas.

“Sabemos que este projeto é excepcional e tem transformado a vida de muitas pessoas. Podemos ver que alguns alunos já estão voltando como professores no cursinho, isso é muito gratificante. A Secretaria de Educação está à disposição, pois sabemos que este Diferencial tem possibilitado uma melhor preparação para o ingresso nas mais concorridas universidades estaduais e federais do país”, destacou Ricardo.

Vale a pensa lembrar que só participam deste Cursinho alunos aprovados em processo seletivo que estiverem cursando o 3º ano do ensino médio em 2020, bem como aqueles que já concluíram, somente em escolas da rede pública, Sesi ou particular com comprovação de bolsa de no mínimo 50%.