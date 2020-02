Motorista paulista é flagrado desviando produtos de granja em Três Lagoas

Os ovos e o diesel foram vendidos pelo funcionário sem a autorização do dono de uma granja em Guararapes (SP).

TRÊS LAGOAS (MS) – A Polícia Militar prendeu na tarde de terça-feira (18), um motorista de 43 anos, funcionário de uma granja na cidade de Guararapes (SP), depois de flagrado vendendo ovos e óleo diesel a um comerciante de Três Lagoas sem a permissão do patrão. Encaminhado à Delegacia de Polícia, ele responderá processo por Furto Qualificado e Apropriação Indébita e o comerciante de 42 anos, responderá por Receptação e Crime Tributário. Os produtos ficaram apreendidos até que seja recuperado pelo proprietário.

O crime foi solucionado após intensas investigações realizadas pelos policiais da Primeira Delegacia de Polícia Civil (1ª DP). De acordo com informações do site Rádio Caçula, há algum tempo, o proprietário de uma granja de Guararapes (SP) tem a desconfiança que o motorista de sua empresa vem lhe aplicando um golpe.

Com essas desconfianças, as informações foram repassadas para a Polícia de Três Lagoas. Com as investigações e, curso e uma campana, policiais do 1ª DP flagraram na terça-feira (18), o repasse dos produtos a um comerciante no Jardim Novo Aeroporto, em Três Lagoas.

Na ocasião foram apreendidos aproximadamente 300 dúzias de ovos e um tambor de óleo diesel. Conforme relatado, os produtos foram vendidos sem a autorização do proprietário e comercializados em valor muito abaixo do praticado.

O motorista responderá por Furto Qualificado e Apropriação Indébita e o comerciante (42) responderá por Receptação e Crime Tributário.