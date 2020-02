Entregador de lanches arrebenta placa no peito e cai com moto em buraco

ANDRADINA – O entregador de lanches Antônio Carlos Monges, o “Carlinhos”, de 60 anos, residente na rua Paes Leme, centro, sofreu escoriações e contusões pelo corpo, felizmente leves, e suspeita de fratura no nariz, ao se envolver em acidente de trânsito na noite de quinta-feira, 20, no cruzamento da Av. Rio Grande do Sul, com rua Floriano Peixoto, centro. Socorrido pelos bombeiros até a UPA – Unidade de pronto Atendimento, foi medicado e liberado posteriormente. A Polícia Militar registrou boletim de ocorrência.

O acidente aconteceu quando a vítima pilotava a moto Honda 150cc Titan, na cor preta, pela Av. Rio Grande do Sul, sentido centro/jardim Alvorada e ao chegar no cruzamento citado, bateu violentamente contra uma placa de sinalização e caiu em um buraco no asfalto de aproximadamente um metro de profundidade.

Não se sabe o porque de o entregador não visualizar a placa, já que estava em local visível e ainda existia uma boa luminosidade diurna, apesar de já ser 19h.

Com o forte choque contra a placa, o entregador foi parar a vários metros de distância e a motocicleta caiu exatamente dentro do buraco em que a placa estava alertando.

Com o choque a moto sofreu algumas avarias, principalmente na parte da frente e retrovisores.

A perícia técnico/científica foi acionada e deve emitir laudo sobre as causas do acidente em até 30 dias. O local precisou ser parcialmente enquanto a vítima era socorrida e também para o trabalho pericial.