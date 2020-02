Mulher é presa acusada de tentativa de homicídio na Vila Botega

ANDRADINA – A desempregada Fabíula Santos Oliveira, a “Bibi’, de 28 anos, residente na rua São Ângelo, no jardim Brasil, foi presa pela Polícia Militar na noite de terça-feira, 18, acusada de tentativa de homicídio, ao ferir com três golpes de faca a também desempregada Aline Cristina Silva Pinto, de 28 anos, da rua Aquidauana, Vila Botega. Encaminhada ao plantão policial, foi indiciada e permaneceu á disposição da justiça na carceragem do plantão para apresentação em audiência de custódia em data oportuna.

Segundo o apurado pela reportagem, as duas mulheres e mais algumas pessoas estariam em um terreno baldio localizado na rua Aquidauana, próximo do numero 100, na Vila Botega, onde iriam fazer uso de entorpecente, porém, por motivos a serem investigados pela Polícia Civil, as duas discutiram e “Bibi” desferiu três golpes de faca de mesa (serrilhada), contra a vítima, acertando-a na cabeça, perna e outra no tórax, que acabou perfurando seu pulmão.

A acusada saiu do terreno baldio e fugiu para sua casa na rua São Ângelo, distante 500 metros do local dos fatos, enquanto a vítima saía com as mãos no tórax, bastante ensanguentada e dizendo que iria morrer.

A vítima foi socorrida pelos bombeiros até a UPA – Unidade de Pronto Atendimento, porém, devido à gravidade dos ferimentos, recebeu auxilio de máscara de oxigênio (entubada), para melhorar a respiração e foi transferida para a Santa Casa de Andradina, permanecendo internada na UTI – Unidade de Tratamento Intensivo.

Já a autora do crime foi localizada pela Polícia Militar sobre o muro da residência em que mora. Ela negou os fatos e preferiu permanecer em silêncio no plantão policial, fazendo valer sua prerrogativa na lei.

CIÚMES

Segundo informou uma testemunha ouvida no plantão policial, as duas mulheres se preparavam para consumir entorpecente dentro do terreno baldio, quando, em determinado momento, as duas passaram a discutir, já que “Bibi” teria chamado o atual namorado de Aline (a vítima), para fazerem sexo. Não gostando disso, Aline partiu pra cima de “Bibi”, que acabou desferindo os golpes de faca nela. Não se sabe ainda a quem pertencia a faca cabo de plástico e do tipo para cortar pães. Foi apreendida pela Polícia Civil.