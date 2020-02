Santo Antônio derrota Zooi Tabacaria e está na semifinal do Futsal de Férias 2020

ANDRADINA – A equipe do Santo Antônio deu importante passo rumo à semifinal do Campeonato de Futsal de Férias 2020, promovido pela Secretaria Municipal de Esportes, Lazer e Juventude (SELJ), com apoio do Governo de Andradina, ao derrotar por 5 X 2 o bom time da Zooi Tabacaria em partida realizada na noite de terça-feira, 18. Mesmo desfalcados, a vitória fez os jogadores e comissão técnica do Santo Antônio acreditarem que é possível chegar na disputa do título da competição.

O Santo Antônio começou melhor a partida, tocando mais a bola e tendo o jogador André dos Anjos bastante elétrico em quadra. Tanto é que os dois primeiros gols da equipe foram dele, surpreendendo o goleiro adversário com dois chutes de “bico”. Com a vantagem, o Santo Antônio priorizou as jogadas laterais de quadra, rodando a bola e tocando muito mais vezes do que o habitual, fazendo com que o time do Zooi Tabacaria se cansasse.

E essa foi a tônica da partida, com um Santo Antônio firme e bem postado atrás, enquanto o Zooi Tabacaria corria atrás e muito, mas não conseguia converter o esforço em gols. Aos poucos o Santo Antônio foi ampliando, a ponto de um dos jogadores do time adversário ser expulso por jogada violenta.

SEMIFINAL

Com a vitória confirmada, o Santo Antônio pega agora na semifinal marcada para a noite desta quinta-feira, 20, a partir das 19h30, no GIME, a “molecada” do ATC/Juventude, que vem se superando jogo após jogo e com isso atraindo uma grande torcida, a maioria formada por adolescentes. Prova de que o time virou sensação foi o fato de ter eliminado nada mais, nada menos que o Porto, atual campeão da competição.

ARTILHEIRO

Wendel Nesiyama, o “Japa” – GRUB/ATC/Elzinha e o Garfo – 12 gols

Anderson Nicomedes – Santo Antônio – 11 gols

Raun Fernandes – ATC/Juventude/Escrit. Ideal – 9 gols

Juninho – GRUB/ATC/Elzinha e o Garfo

Higor Junior – Pumas/Porto

Jhonatan Willian – Pumas/Porto

Os três tem 8 gols cada um.

MELHOR DEFESA

As defesas menos vazada até realização da rodada de terça-feira, 18, são:

Santo Antônio – com 8 gols sofridos

Pumas/Porto – com 12 sofridos

PENDURADOS

Estão pendurados com dois cartões amarelos e correm o risco de ficarem fora da grande final se foram punidos nesta noite com outro amarelo, caso suas equipes se classifiquem, os seguintes atletas:

Jonathan Oliveira e Izaque Ribeiro, os dois do ATC/Juventude; Caê Bertucci (Santo Antônio); Valdir Silva dos Anjos Junior, o “Juninho” e Gilberto Alves de Souza Júnior, os dois do GRUB/ATC.