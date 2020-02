GRUB ATC confirma favoritismo e goleia o União Liverpool

ANDRADINA – A equipe do Grub/ATC/Elzinha e o Garfo confirmou seu favoritismo diante de um esforçado União Liverpool e goleou o adversário por 6 X 0, em partida válida pela fase quartas-de-final do Campeonato de Futsal de Férias 2020, promovido pela Secretaria Municipal de Esportes, Lazer e Juventude (SELJ|), com apoio do Governo de Andradina. O GRUB aguarda seu adversário do confronto que será realizado nesta terça-feira, 18.

Como era esperado, o Grub começou impondo seu jogo através do toque de bola, fazendo com que o adversário corresse atrás e isso fez com que ele mostrasse cansaço ainda no primeiro tempo, mesmo promovendo o revezamento e o placar já era folgado na etapa inicial, vencendo por 4 a 0.

No segundo tempo o Grub aproveitou para testar o esquema de jogo com goleiro linha, já que em partidas anteriores acabou sofrendo revés quando adotou esse tipo de jogo. Por isso marcou somente mais dois gols, chegando ao placar de 6 a 0, mas foi válida, segundo o treinador, já que a defesa se mostrou sólida e deixou a certeza de que, caso necessário, o goleiro linha é um grande aliado em partidas mais difíceis.

RODADA DESTA TERÇA-FEIRA

A Secretaria Municipal de Esportes programou para a noite desta terça-feira, 18, a partir das 19h45, duas partidas válidas pela fase quartas-de-final, com os seguintes jogos:

19H45 – Santo Antônio x Zooi Tabacaria

20h45 – Carvalho/Conveniência Vila Real X Pumas Porto

SEMIFINAIS

As semifinais serão realizadas na quinta-feira (20) e as disputas serão definidas pelos times que se classificarem nas quartas de finais. O primeiro jogo das semi-finais terá início às 19h45 e o segundo às 20h45.

ARTILHEIRO

O GRUB/ATC/Elzinha e o Garfo tem ainda o artilheiro do campeonato, o avante Wendel Nesiyama, o “Japa”, que marcou mais dois e chegou aos 12 gols. Próximo dele, com 9 gols vem o garoto Raul Fernandes, do time do ATC/Juventude/Escritório Ideal, cuja garotada vem atraindo uma grande torcida, já que, mesmo muito novos, vem apresentando um grande futebol nas partidas até o momento. Juninho, também do GRUB e Higor Junior, do Pumas/Porto, tem 8 gols cada.

MELHOR DEFESA

A defesa menos vazada até realização da rodada de segunda-feira, 17, é a do Santo Antônio, com 6 gols sofridos, seguido de Pumas/Porto, com 9.