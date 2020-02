ATC/Juventude surpreende e elimina o Porto do Futsal de Férias 2020

ANDRADINA – A “molecada” do ATC/Juventude/Escritório Ideal é a grande surpresa do Campeonato de Futsal de Férias 2020, promovido pela Secretaria Municipal de Esportes, Lazer e Juventude (SELJ), com apoio do Governo de Andradina e na rodada de segunda-feira, 17, aprontou mais uma grande surpresa: venceu por 5 a 3 e eliminou o time da Mult Farma/Porto/João Som, atual campeão e um dos favoritos a disputa do título da competição deste ano, já que estava em busca do bicampeonato. Com isso arrebanhou uma torcida alegre e barulhenta formada por muitos adolescentes.

Quando o jogo começou, a maioria achava que o Porto iria impor seu futebol, já que conta em seu elenco com vários jogadores remanescentes do título de campeão do ano passado.

Mas o que se presenciou foi uma meninada animada, vibrante e, principalmente objetiva, já que chegou ao gol rapidamente e ampliou o placar, sem sofrer o revés. Para surpresa de muitos, abriu 4 a 1 até os 10 minutos do segundo tempo e parecia que o Porto estava morto.

Mas em uma reação momentânea, o Porto chegou a fazer mais dois, chegando a estar perdendo por 4 a 3 e parecia que o empate era questão de tempo, já que faltavam ainda cinco minutos. Mas, como todos dizem, os deuses do futebol reserva surpresas e, em um incrível contra-ataque, o ATC/Juventude marcou mais uma vez, chegando aos 5 a 3, para explosão de sua animada torcida e foi apenas questão de segurar o jogo e aguardar o apito final para celebrar essa importantíssima vitória, afinal, eliminaram nada menos que o atual campeão.

RODADA DESTA TERÇA-FEIRA

A Secretaria Municipal de Esportes programou para a noite desta terça-feira, 18, a partir das 19h45, duas partidas válidas pela fase quartas-de-final, com os seguintes jogos:

19H45 – Santo Antônio x Zooi Tabacaria

20h45 – Carvalho/Conveniência Vila Real X Pumas Porto

Quem vencer avança para as semifinais e quem perder vai para casa. Em caso de empate, haverá cinco cobranças alternadas de pênaltis.

ARTILHEIRO

O GRUB/ATC/Elzinha e o Garfo tem ainda o artilheiro do campeonato, o avante Wendel Nesiyama, o “Japa”, que marcou mais dois e chegou aos 12 gols. Próximo dele, com 9 gols vem o garoto Raul Fernandes, do time do ATC/Juventude/Escritório Ideal, cuja garotada vem atraindo uma grande torcida, já que, mesmo muito novos, vem apresentando um grande futebol nas partidas até o momento. Juninho, também do GRUB e Higor Junior, do Pumas/Porto, tem 8 gols cada.

MELHOR DEFESA

A defesa menos vazada até realização da rodada de segunda-feira, 17, é a do Santo Antônio, com 6 gols sofridos, seguido de Pumas/Porto, com 9.

SEMIFINAIS

As semifinais serão realizadas na quinta-feira (20) e as disputas serão definidas pelos times que se classificarem nas quartas de finais. O primeiro jogo das semi-finais terá início às 19h45 e o segundo às 20h45.