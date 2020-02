Rapaz é preso pela Polícia de Ilha Solteira acusado de tráfico de entorpecente

ILHA SOLTEIRA – A Polícia Militar prendeu na noite de quinta-feira, 13, um indivíduo identificado apenas por “J”, acusado de tráfico de entorpecente depois de localizado porções de maconha no veículo em que ele estava. Encaminhado à Delegacia de Polícia, foi indiciado e recolhido à cadeia de Pereira Barreto. A droga foi apreendida pela Polícia Civil.

A prisão do acusado aconteceu quando durante operação de trânsito por Ilha Solteira, e policiais deram sinal de parada a um Fiesta, na cor preto, momento em que o motorista não desobedeceu e evadiu-se em alta velocidade.

Foi feito um acompanhamento e na avenida Brasil Norte o passageiro saltou do veículo em movimento, levando consigo uma sacola, pulou alguns muros e não foi encontrado.

Dando prosseguimento no acompanhamento do veículo Fiesta pela alameda Maranhão, este foi abordado na rua São Luiz. Foi realizada busca pessoal no motorista J. e nada de ilícito foi encontrado em seu poder. No interior do veículo foram localizadas duas porções de maconha, além de R$ 207,00 em dinheiro.

Os policiais militares foram até sua residência, houve a autorização por parte de sua mãe para busca, durante a qual foi localizado em cima de uma cômoda mais uma porção de maconha, fato este presenciado pela sua genitora.

As três porções de maconha pesaram 5 gramas. Cumpre ressaltar que existe diversas denúncias que J. faz a venda de entorpecentes pela cidade.

Diante dos fatos foi dada voz de prisão em flagrante delito a J. por tráfico de entorpecentes. Conduzindo até a Delegacia de Polícia, ele, espontaneamente autorizou o acesso ao seu celular, no qual constava mensagens que confirmavam a venda de entorpecentes.

Foi realizado o teste do etilômetro em J., o qual constatou 0,27 mg/l, (miligramas de álcool por litro de ar alveolar expelido), sendo elaborada multa por dirigir sob influência de bebida alcoólica.

A delegada Carolina Tucunduva da Silva ratificou a voz de prisão, ficando o acusado à disposição da justiça na cadeia pública de Pereira Barreto.

Foram lavrados os autos de infração pertinentes à fuga e à embriaguez.