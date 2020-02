Menino de 11 anos é detido após ameaçar crianças com canivete dentro de escola em Birigui

Estudante foi levado para a delegacia do município e a mãe dele foi chamada. Aluno foi suspenso por dois dias das aulas escolares.

BIRIGUI – A Polícia Militar deteve na tarde de quarta-feira (12), um menino de apenas 11 anos após ser flagrado com um canivete dentro da Escola Estadual Professor Hermínio Cantisini, localizada no Jardim Santana, na cidade de Birigui (SP). De acordo com o boletim de ocorrência, ele estava usando o objeto para ameaçar outras crianças. O estudante foi levado para a delegacia do município e a mãe dele foi chamada. O canivete foi apreendido e o menino liberado. Ele foi liberado ao final da ocorrência por ser ainda inimputável, por ter menos de 12 anos.

O fato inusitado, pela pouca idade da criança, deixou alunos, professores e diretores da escola bastante assustado, já que ele poderia ter machucado algum dos coleguinhas. Não se sabe ainda porque ele fez as ameaças. Serão apuradas quais as causas que provocaram reação desse tipo na criança.

A Diretoria Regional de Ensino de Birigui informou por nota que, os funcionários e diretores da escola, ao perceberem que o aluno portava um canivete a vice-diretora chamou a mãe do aluno, acionou a Polícia Militar e registrou boletim de ocorrência. O aluno foi suspenso por dois dias.