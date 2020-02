Jovem é preso por tráfico de drogas após receber maconha pelos Correios em Catanduva

Doze tijolos e outros cinco tabletes da mesma droga foram apreendidos. Traficante foi levado para um presídio da região e permanece à disposição da Justiça.

CATANDUVA – A Polícia Civil prendeu na sexta-feira, 14, um jovem de 25 anos, residente no bairro Nações Unidas, em Catanduva/SP), acusado de tráfico de entorpecentes, ao ser flagrado com quase 12 quilos de maconha. Segundo p apurado pela reportagem, ele tinha acabado de receber os entorpecentes pelos Correios. Encaminhado para a Delegacia de Polícia da cidade, foi indiciado e permaneceu à disposição da Justiça para der apresentado em audiência de custódia no sábado (15).

Conforme o apurado, a prisão do indiciado foi feita em um trabalho conjunto entre a Delegacia de Investigações Sobre Entorpecentes (DISE) de Catanduva e o Serviço de Investigação Geral (SIG) de São José do Rio Preto (SP).

De acordo com a Polícia Civil, com as informações levantadas na investigação, de que o jovem iria receber uma grande quantidade de droga pelos Correios, os policiais foram até o conjunto habitacional onde ele mora e aguardaram a entrega ser feita. O que de fato aconteceu após uma viatura daquela instituição ir até o local onde ele reside.

Os policiais abordaram o traficante minutos depois do acusado receber a encomenda. Ao verificar o que havia no interior das caixas, foram localizados um total de 12 tijolos de maconha e outros cinco tabletes da mesma droga.

O jovem preso confessou o crime à Polícia e, depois de indiciado, foi levado para uma cadeia da região. Ele passou por audiência de custódia no sábado (15).