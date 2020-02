Criança de 9 anos gravemente ferida ao cair de bicicleta em buraco em rua de Guaraçaí

GUARAÇAÍ – Uma criança de apenas 9 anos sofreu ferimentos graves no rosto, além de perda de um dente, ao se envolver em queda de bicicleta no bairro Santo Antônio, em Guaraçaí, na manhã de sábado, 15. Encaminhado para o hospital da cidade, permaneceu em observação. A família vai acionar a Prefeitura de Guaraçaí, devido o descaso com a má conservação das ruas do município e também ressarcir possíveis prejuízos com reimplante do dente da criança.

Segundo o apurado e informações de uma tia da criança, ele andava de bicicleta por uma via do bairro Santo Antônio e, depois de passar por um quebra-molas, acabou caindo em um buraco existente no meio da rua, sofrendo a queda e os ferimentos pelo corpo, principalmente no rosto.

Não foi informado se a Polícia Militar foi acionada para registrar o caso.