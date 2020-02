Caso Heloá: suspeito de matar menina a facadas e esconder corpo em fossa é preso pela polícia

A Justiça havia decretado a prisão temporária de Elivelton Santos Furtado, de 22 anos, no dia 21 de dezembro do ano passado. O suspeito é vizinho da família de Heloá e desapareceu na manhã do dia 20. Segundo a polícia, ele ajudou os moradores nas buscas pela menina.

A mãe do suspeito acompanhou a polícia na procura pelo filho e chegou a dizer que quer que a justiça seja feita, caso ele seja o autor. Segundo ela, no dia do crime, Elivelton estava bastante nervoso, limpou o quarto e queimou objetos no quintal.

Em janeiro deste ano, familiares e amigos se organizaram em grupos para procurar pelo suspeito. Uma força-tarefa das polícias Civil e Militar, da Guarda Municipal e de voluntários também foi realizada na cidade atrás de pistas de Elivelton.