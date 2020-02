Caso Mariana: perfis falsos usam fotos de jovem que morreu após receber ajuda para trocar pneu: ‘Dói demais ver’

Andamento do processo

A primeira audiência de instrução do caso foi realizada no dia 11 de janeiro no prédio da 2ª Vara da Comarca de Bariri. Somente as testemunhas de acusação foram ouvidas nessa primeira etapa do julgamento.

O pai de Mariana foi autorizado a participar da audiência porque ele foi arrolado como testemunha por ter conversado com a filha minutos antes do crime. Ele passou mal e precisou ser atendido por uma profissional de saúde.