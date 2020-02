Tamiko recebe visita de gerentes da JBS e debatem projetos para Andradina

ANDRADINA – A prefeita Tamiko Inoue recebeu na terça-feira (5), em seu gabinete, o gerente de relacionamento da JBS, Leopoldo Mendonça, da matriz de São Paulo, e juntos com a equipe de governo e gerentes da unidade local debateram novos projetos para Andradina.

Com 2,4 mil funcionários, Leopoldo comentou que a unidade local da JBS continua em expansão e enalteceu a participação do Governo de Andradina neste processo de crescimento.

A parceria recente entre as partes foi no processo de contratação de mais de 300 colaboradores pela JBS. O Governo de Andradina contratou novos 15 auxiliares sanitários para atuar no Serviço de Inspeção Federal (SIF), e atender a demanda de abate do frigorífico que abriu mais um turno de trabalho.

Através da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Emprego e Renda, que mantém o Programa Emprega Andradina, o município atuou também na estrutura do processo de seleção dos novos colaboradores da empresa.

“A unidade da JBS de Andradina foi a primeira do grupo no Estado de São Paulo e temos um carinho enorme pela cidade. A colaboração da Prefeitura também é reconhecida em toda a companhia e é uma satisfação enorme quando encontramos esta sintonia com o poder público”, comentou Leopoldo.

Outra atuação de relevância entre o Governo de Andradina e a JBS é a oficina de qualificação de PCD (Pessoas Com Deficiência) ao mercado de trabalho.

Durante o encontro foram debatidas novas ações de sustentabilidade e sociais entre o município e a empresa.

Pela JBS também participaram da reunião os gerentes de Administração, Márcio Rogério Guisso, de Recursos Humanos, Ricardo Davi Toló, e Industrial, Maurício Guimarães Bastos.

Junto com a prefeita Tamiko estavam os secretários de Desenvolvimento Econômico, Emprego e Renda, Jane Martins, de Trânsito, Transporte e Mobilidade Urbana, José Henrique Pastorelli, de Agricultura e Abastecimento, Silvio Spegiorin (Nino), e de Comunicação Social, Juliano Silva