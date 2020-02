Iniciado ano letivo em Andradina com acompanhamento da prefeita Tamiko

ANDRADINA – E começou o ano letivo na rede pública municipal. A prefeita Tamiko Inoue esteve, na manhã desta quinta-feira (06), na escola Ondina Hofing de Castilho, dando boas vindas e acompanhando o trabalho da Secretaria Municipal de Educação.

São aproximadamente 6 mil alunos dos Centros de Educação Infantil e Ensino Fundamental e prefeita destaca o importante trabalho de recepção e atividades especiais para os alunos preparados pela equipe das escolas e da coordenação da Educação.

“Estamos trabalhando para a melhor adaptação possível do aluno, oferecendo segurança e um ambiente favorável com professores capacitados, material de qualidade e alimentação balanceada”, comentou Tamiko.

Conforme ressalta a secretária de Educação, Lucilene Novais, após o primeiro ano de mandato de Tamiko, os professores e toda equipe da Educação colocaram Andradina com um Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb) comparado a países mais desenvolvidos do mundo. Em 2017, o índice subiu para 7,1, muito acima até da meta de 2021 que é de 6,8, sendo o maior salto da região.

“Os professores preparam ações diferenciadas para receber as crianças que chegam para cursar Ensino Fundamental. O mesmo ocorre para a Educação Infantil. Com os pequenos das creches, a adaptação recebe uma atenção ainda mais especial para que a escola não seja vista como um ambiente hostil”, comenta Luciene ao lado da diretora da escola, Denise Gonçalves e do secretário adjunto, José Ricardo Calestini.

O Governo de Andradina investe na formação e na capacitação de professores, atividades extracurriculares dos alunos que envolvem diversas habilidades cognitivas, como arte e cultura, oficina de iniciação desportiva, oficina de recreação e estratégias como o xadrez, alimentação adequada, interação e material didático moderno e centrado nas necessidades atuais das crianças.