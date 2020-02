Novo comandante do Corpo de Bombeiros de Andradina faz visita à prefeita Tamiko

ANDRADINA – Na tarde da última quarta-feira (06), a prefeita Tamiko Inoue recebeu em seu gabinete o novo comandante do Pelotão do Corpo de Bombeiros de Andradina, Tenente Igor de Almeida e Silva que chegou ao município agora no início de 2020.

Acompanhado pelo subtenente Feitosa e soldado Felix de Lima, o novo comandante deu um calendário 2020 da Corporação e se colocou à disposição para dar continuidade aos projetos realizados em parceria com a Prefeitura Municipal.

Entre as parcerias estão o Sistema de Resgate através do 192 e palestras educacionais nas escolas oferecida aos professores, educadores e alunos. “Para um resgate com segurança, qualificamos o atendimento telefônico e trabalhamos em sintonia com os enfermeiros de plantão da Saúde do município”, comenta Tenente Igor.

Na ocasião, também agradeceu a aquisição do novo veículo, uma pick-up cabine dupla com tração 4×4, adquirida por R$172.000,00 de recursos próprios do Governo de Andradina e que está em fase de instalação do sistema integrado da corporação, luminárias e marcas do Corpo de Bombeiros.

Para Tamiko, o trabalho de investimentos na área da saúde e segurança pública começa a surgir resultados surpreendentes. “Hoje não só Andradina como todas as nossas cidades vizinhas dependem do Resgate, dos salvamentos de inundações, incêndio entre outros. Por isso fazemos questão em ajudar no que for possível para mantermos esse trabalho de sucesso”

Ao lado da prefeita, estavam presente o presidente do Comdec (Comissão Municipal de Defesa Civil), Fabrício Mazotti, o Secretário Municipal de Cooperação para Assuntos de Segurança Pública, tenente-coronel Nilo Alves da Silva, e o assessor especial Giovani Martinez.

Nilo destacou a participação efetiva junto à pasta de Segurança Pública e Defesa Civil no período de seca com a Operação Corta Fogo e de chuvas com resgate em áreas de risco e alagamentos. “É um trabalho em sinergia e quem ganha sempre é a população”.

Secom/Prefeitura