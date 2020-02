Governo de Andradina agradece médicos e equipe da UPA 24h em socorro voluntário a vítimas de atropelamento

ANDRADINA – O Governo de Andradina por meio da direção do UPA 24h da Secretaria de Saúde e Higiene Pública emitiu nota de agradecimento aos médicos, profissionais de enfermagem, equipe de apoio administrativo e motoristas de ambulância da Unidade de Pronto Atendimento que atuaram no socorro às vítimas do atropelamento ocorrido em Nova Independência.

A nota emitida pela prefeita Tamiko Inoue endossada pelo secretário de Saúde, Farid Hadad, é em reconhecimento pelo atendimento prestado aos pacientes e seus familiares que foram levados para a UPA. O caso ocorreu no dia 26 de janeiro, onde 17 pessoas foram atropeladas com duas mortes.

De forma voluntária, oito médicos, seis profissionais de enfermagem e a equipe de apoio administrativo se dirigiram até a unidade para ajudar no socorro às vítimas.

“Ficamos orgulhosos em saber que a equipe não mediu esforços em ajudar o próximo. Assim que foram comunicados que várias vítimas de um atropelamento estavam sendo levados para o UPA24h os profissionais saíram de suas casas voluntariamente em uma noite de domingo para ajudar no socorro. É motivo de orgulho essa ajuda ao próximo e toda a equipe merece o reconhecimento pelo trabalho sério que desempenham diariamente”, comentou a prefeita Tamiko.

Atualmente em cada turno o UPA 24h disponibiliza quatro médicos, sendo três para atendimento e um para emergência, além de 12 profissionais de enfermagem. “Agradecemos a todos que compõe o atendimento do UPA. Os nossos profissionais que atuam ali diariamente fazem um trabalho fantástico de atendimento à população”, destaca o diretor, Edson Luiz Benatti.

O Governo Municipal está em um trabalho constante para humanização da saúde e ampliação de ofertas de serviços ao usuário. A Saúde ampliou a cobertura das ESFs para 100% do município, aumentando a quantidade de

11 para 16 equipes, contando com mais atendimentos nas unidades, além da ampliação do horário de funcionamento e incremento de novos serviços em todas as UBS. As unidades de saúde estão com horário estendido até as 20h.

Houve também a renovação da frota de veículos e ambulâncias e a reforma das unidades. O programa Melhor em Casa, que garante atendimento em domicílio a pacientes que apresentam dificuldades temporárias ou definitivas é outro serviço que foi implantado pelo Governo de Andradina e vem sendo ampliado no município.