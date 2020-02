Teatro surpreende e encanta com clássico da literatura infantil

ANDRADINA – Na tarde da última sexta-feira (31), o Centro Cultural Pioneiros de Andradina recebeu o espetáculo “Sorriso do Gato de Alice” da Cia Trapo, que surpreendeu crianças e até adultos ao interagir com o público de forma criativa e incentivando a aprender novas línguas.

Na peça de cenário e figurino impecável os artistas deram vida ao gato mais famoso da literatura infantil que contou as peripécias de Alice ao seguir o Coelho, vivendo todas as aventuras ao lado do Chapeleiro Maluco, de sua amiga Lebre, da Lagarta, e ainda enfrentando a temida Rainha de copas.

Tudo com humor, reflexão e dinamismo, intercalando palavras em inglês, promovendo o interesse por outra língua e um aprendizado divertido.

Alunos da escola Sesi brincaram com os artistas, deram muitas risadas e até se emocionaram com a trupe. Uma iniciativa da Secretaria de Cultura do Governo de Andradina em parceria com o Governo o Estado por meio do ProAC (Programa de Ação Cultural), que a cada evento traz uma novidade para a cidade.

“Agradecemos a todos que compareceram, aos parceiros como a direção e coordenação da escola Sesi, e dizer a todos que acompanhem a divulgação da nossa agenda nas redes sociais, no site oficial do Governo (www.andradina.sp.gov.br), pois sempre temos uma nova atração”, disse a secretária da pasta, Marinalva Pereira ao lado dos secretários de Políticas Sobre Drogas, Sérgio Faustino e de Habitação, Ari Guimarães Soares, representantes da prefeita Tamiko Inoue.

Secom/Prefeitura