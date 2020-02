“Carreta Cegonha” carregada com 11 veículos novos tomba na Rondon

ANDRADINA – Uma “carreta cegonha”, da marca Mercedes Benz, placas de São Bernardo do Campo (grande ABC), carregada com 11 veículos novos, tombou na manhã de segunda-feira, 03, no quilômetro 628 + 900 da rodovia Marechal Rondon (SP 300), na pista sentido Murutinga do Sul/Andradina, causando prejuízo material considerável. Pai e filho, de 46 e 20 anos, respectivamente, que estavam a bordo do veículo, não se feriram. O trecho no local não precisou ser interditado para atendimento da ocorrência. A carga possui seguro.

O tombamento aconteceu quando o pai dirigia a carreta com os 11 veículos novos que seriam entregues na concessionária GM Chevrolet de Andradina, depois de sair da cidade de São Bernardo do Campo no dia anterior.

Depois de passar pelo trevo da cidade de Murutinga do Sul, e menos de 3 Km da base do Pelotão da Polícia Rodoviária de Andradina, por motivos a serem esclarecidos pela Polícia Civil, o motorista perdeu o controle da direção, avançou para a grama além do acostamento e , depois de percorrer aproximadamente 150 metros, em um pequeno declive do terreno e devido ao peso da carga, e o terreno molhado, o veículo acabou tombando.

Depois ainda os veículos que estavam na parte superior do reboque “cegonha”, acabaram tendo os tetos atingidos por algumas árvores que estão localizadas ao longo de uma cerca de arame farpado. A maioria dos 11 automóveis sofreram amassamentos.

O Corpo de Bombeiros com o caminhão auto bomba, unidade de resgate, além de equipes da concessionária da rodovia e Policia Rodoviária estiveram no local, os dois ocupantes foram examinados e dispensaram encaminhamento ate a UPA – Unidade da Pronto Atendimento.

Os veículos serão retirados do local por uma empresa contratada pela seguradora. Posteriormente a carreta cegonha será destombada e também retirada.