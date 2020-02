Casal é preso por estuprar os próprios filhos em Fernandópolis

FERNANDÓPOLIS – A Delegacia de Defesa da Mulher de Fernandópolis – DDM – vem intensificando as investigações voltadas a crimes praticados contra mulher, criança e adolescente, sendo que uma delas, iniciada em 19 de outubro do ano passado está em fase de conclusão após cumprimento de mandados de prisões cautelares e busca domiciliar.

A ação realizada com apoio de policiais civis do Primeiro Distrito Policial e DIG de Fernandópolis, nos dias 29 e 30 de janeiro deste ano resultou nas prisões do casal G. A. L. S., e N. B. S., prováveis autores de crime de estupro de vulnerável praticado contra a filha e enteada no âmbito doméstico.

A Autoridade Policial e equipe, responsáveis pela referida delegacia, aguardam laudo pericial a ser realizado no aparelho celular do indiciado a fim de concluir se, além do mencionado ilícito, se ele teria praticado outro crime sexual, já que armazenava diversas fotos nuas da vítima e de outras pessoas em seu celular.