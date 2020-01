Fazendeiro é encontrado morto e amarrado no banco de trás de veículo em MT

Os policias de Campos de Júlio conseguiram contatar a polícia de Comodoro que ajudou a cercar os suspeitos. Entretanto, quando avistaram a barreira, os suspeitos saíram da estrada, abandonaram o veículo e fugiram pelo mato.

Quando se aproximaram do carro abandonado, os policiais encontraram uma pessoa deitada no banco de trás. A vítima estava amarrada e desacordada. Também havia sangue. Uma equipe do hospital municipal de Comodoro foi até o local e constatou que a vítima estava morta.