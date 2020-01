Irmão de vítima diz que apartamento de família carbonizada estava ‘revirado e com manchas de sangue’

O carro com os três corpos carbonizados foi encontrado em uma área rural de São Bernardo do Campo, na manhã de terça-feira (28).

Na manhã desta quarta-feira (29), a polícia ouviu as mães das vítimas e outros familiares. A filha mais velha do casal, de 24 anos, prestou depoimento nesta terça durante horas e, de acordo com a polícia, precisou ser medicada. Ela afirmou que esteve com a família até a noite desta segunda-feira (27) e que eles viajariam para Extrema, no interior de Minas Gerais.