Durante perseguição policial, bandido capota caminhonete e acaba preso em MS

Conforme a ocorrência policial, durante o acompanhamento tático, o criminoso perdeu o controle da direção e tombou o veículo. Ele ainda fugiu a pé para dentro de uma mata. Com apoio de policiais do Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope) e também de um helicóptero do Grupamento Aéreo, ele foi encontrado escondido em uma árvore.