Corregedoria afasta policiais envolvidos em caso de cozinheiro baleado na Zona Leste de SP

A vítima está internada em estado grave no Hospital Santa Marcelina. A bala atingiu o braço e ficou alojada a três centímetros do coração. De acordo com o Hospital, o rapaz foi operado nesta terça (28) e o quadro de saúde é estável.

O G1 conversou com um familiar do cozinheiro que prefere não se identificar por medo de represália. Ele disse que o cozinheiro estava a cerca de 10 metros da viatura policial.

No local, horas antes, houve uma festa de confraternização de um time de futebol do bairro com churrasco entre os moradores. Ainda de acordo com o parente da vítima, a festa já havia sido encerrada quando os policiais chegaram.

O caso aconteceu próximo do local onde Rafael Aparecido Almeida de Souza, de 23 anos, foi morto baleado em maio do ano passado (leia mais abaixo).

O parente da vítima disse que a família está sofrendo pressão dos policiais desde a madrugada de domingo.