Polícia prende travesti suspeito de matar homem a facadas e furtar móveis da casa dele em Bauru

Ainda de acordo com o registro policial, um caminhão-baú também foi visto em frente à residência, e testemunhas disseram que o travesti estaria coordenando a retirada dos móveis da casa.

De acordo com a corporação, o suspeito relatou que estava morando com Amauri e confessou que o golpeou com uma faca após um desentendimento, dez dias antes do corpo ser encontrado.