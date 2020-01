Prefeito morre e é o primeiro a ser enterrado em nova área de cemitério construída na gestão dele

Um dos filhos de Zé Galego disse ao vereador que o pai tinha passado mal há dois anos e um médico apontou, na época, que ele tinha uma veia com sinais de entupimento.

Novo prefeito

“No fim do ano, eu estive com o Zé e expliquei o porquê de estar no lado contrário, e ele ouviu meus motivos. Éramos opositores, mas de forma respeitosa. A morte dele surpreendeu a todos e causou muita comoção”, afirmou Santana, que diz estar fazendo um levantamento para dar sequência aos trabalhos no município.