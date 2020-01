Polícia Civil prende pai acusado de estuprar a própria filha em Ouro Verde

OURO VERDE – Na quinta-feira, 23, por volta de 18 horas, a Polícia Civil de Ouro Verde, região de Dracena, prendeu um desempregado de 41 anos, que está sendo acusado de ter estuprado a própria filha de 14 anos.

Segundo a polícia, o pai mantinha relação sexual com a filha desde agosto do ano passado. Uma denúncia anônima levou o caso a polícia que vinha investigando as informações.

O delegado Mateus Videira da Silva, de Ouro Verde, disse ontem a tarde por telefone, que o acusado de estupro de vulnerável morava na mesma casa com a vítima e mais dois filhos menores.

Ele acredita que o pai criou na cabeça da menina uma influência como se fossem namorados.

De acordo com o delegado, a garota chora muito e vai passar na semana que vem por uma escuta especializada.

O delegado Mateus disse ainda que o pai foi ouvido na polícia e negou que tenha cometido o estupro alegando que não fez isso e que dorme em cama separada da filha.

O delegado representou pela Prisão Temporária de 30 dias contra o pai acusado de estupro e a Justiça concedeu.

O delegado ainda ressaltou que essa prisão temporária pode ser prorrogada pelo mesmo período de reclusão ou ser convertida em Prisão Preventiva.

O delegado Mateus Videira da Silva afirmou que aguarda o complemento de diligências sobre o estupro que estão em andamento.

O pai da vítima está preso na cadeia pública de Presidente Venceslau onde aguarda manifestação da justiça.