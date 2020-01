Missas, procissão e quermesse marcam as comemorações de São Sebastião

ANDRADINA – A comunidade católica andradinense esteve em festa nesse último final de semana, quando, dos dias 16 a 20 deste mês quando realizou vários eventos para celebrar São Sebastião, um dos santos de maior devoção da Igreja, e teve seu ponto máximo na segunda-feira (20), quando foi lembrado em missas e quermesse, com a presença de enorme público em todos os dias. O padre Sebastião Gonçalves agradece a todos, indistintamente, que contribuíram para o sucesso do evento.

São Sebastião é marcado por muitos festejos em paróquias onde ele é o padroeiro ou ainda há grande devoção, como é o caso da cidade de Andradina. Rio de Janeiro/RJ e Salvador/BA, também foi marcado por eventos de muita fé, com orações e missas, além de alegria.

Exemplo maior na região noroeste é de Andradina, onde São Sebastião é o padroeiro do município, sendo feriado municipal no dia 20, segunda-feira. Na Paróquia São Sebastião ocorreu desde quinta-feira (16) o tríduo e festa em louvor ao mártir, onde foram realizadas missas e contou com três dias de quermesse (18, 19 e 20) em prol da paróquia.

Dia 16 – Quinta-feira, terço dos homens, às 20h

Dia 17 – Sexta-feira, 1º Dia do Tríduo, missa às 19h30, com padre Edvaldo (Birigui)

Dia 18 – Sábado – 2º Dia do Tríduo, missa às 19h, com padre Robson (Guararapes) e em seguida a primeira noite de quermesse

Dia 19 – Domingo – 3º Dia do Tríduo, missa às 19h, com padre Arlindo (Valparaíso), logo depois 2ª noite de quermesse

Dia 20 – Segunda-feira, feriado municipal, o auge das comemorações, antes aconteceu a procissão iniciada às 17h na praça em frente à Escola Estadual João Brembatti Cardoso, o “JBC”, a qual foi presidida pelo padre Sebastião Gonçalves, pároco local, e padres convidados. Após a missa, ocorreu a última noite de quermesse, mais uma vez contando com a presença de um grande público.

A animação das quermesses ficaram a cargo de Portugal Show e Schweter.

HISTÓRIA

Sebastião nasceu em Narbonne; os pais eram oriundos de Milão, na Itália, do século terceiro. São Sebastião, desde cedo, foi muito generoso e dado ao serviço. Recebeu a graça do santo batismo e zelou por ele em relação à sua vida e à dos irmãos.

Ao entrar para o serviço no Império como soldado, tinha muita saúde no físico, na mente e, principalmente, na alma. Não demorou muito, tornou-se o primeiro capitão da guarda do Império. Esse grande homem de Deus ficou conhecido por muitos cristãos, pois, sem que as autoridades soubessem – nesse tempo, no Império de Diocleciano, a Igreja e os cristãos eram duramente perseguidos –, porque o imperador adorava os deuses. Enquanto os cristãos não adoravam as coisas, mas as três Pessoas da Santíssima Trindade.

Esse mistério o levava a consolar os cristãos que eram presos de maneira secreta, mas muito sábia; uma evangelização eficaz pelo testemunho que não podia ser explícito.

São Sebastião tornou-se defensor da Igreja como soldado, como capitão e também como apóstolo dos confessores, daqueles que eram presos.

Também foi apóstolo dos mártires, os que confessavam Jesus em todas as situações, renunciando à própria vida. O coração de São Sebastião tinha esse desejo: tornar-se mártir. E um apóstata denunciou-o para o Império e lá estava ele, diante do imperador, que estava muito decepcionado com ele por se sentir traído. Mas esse santo deixou claro, com muita sabedoria, auxiliado pelo Espírito Santo, que o melhor que ele fazia para o Império era esse serviço; denunciando o paganismo e a injustiça.

São Sebastião, defensor da verdade no amor apaixonado a Deus. O imperador, com o coração fechado, mandou prendê-lo num tronco e muitas flechadas sobre ele foram lançadas até o ponto de pensarem que estava morto. Mas uma mulher, esposa de um mártir, o conhecia, aproximou-se dele e percebeu que ele estava ainda vivo por graça. Ela cuidou das feridas dele. Ao recobrar sua saúde depois de um tempo, apresentou-se novamente para o imperador, pois queria o seu bem e o bem de todo o Império. Evangelizou, testemunhou, mas, dessa vez, no ano de 288 foi duramente martirizado. (com informações: diocesedearacatuba.com.br)