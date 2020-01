Chuva causa deslizamento e deixa mortos em Ibirité, na Grande BH

O terceiro corpo, encontrado por volta das 18h40, ainda não foi identificado. As buscas pela quarta vítima continuam no local. Todas as pessoas estavam na mesma casa.

A Polícia Civil chegou a dizer que uma outra casa havia sido atingida, totalizando cindo desaparecidos no bairro. Porém, a Defesa Civil Estadual disse em entrevista coletiva no fim da tarde desta sexta-feira (24) que apenas uma casa desabou no local. Portanto, as buscas por duas vítimas continuam no local.