Carreta com peça de 28t ‘enrosca’ na alça de acesso da Rondon para Integração

ANDRADINA – A alça de acesso localizada no KM 639 do entroncamento das rodovias Marechal Rondon (SP 300), para a Euclides Oliveira Figueiredo, a “rodovia da Integração” (SP 563), interditada desde as 16h desta quinta-feira, 23, vai ficar assim até esta sexta-feira, 24, devido a um acidente sem vítima envolvendo uma carreta carregada com uma peça de moenda pesando 28 toneladas. O policiamento rodoviário e a concessionária da Rondon interditaram o local e há monitoramento para evitar outros acidentes.

Segundo informações da Polícia Rodoviária, o acidente aconteceu próximo das 16h, quando o motorista da carreta seguindo no sentido Araçatuba/SP para Caarapó/MS, saía da Rondon com intenção de entrar na rodovia Integração, e ao adentrar na alça de acesso citada, devido ao peso, o “pranchão” começou a escorregar para o lado da grama, ficando cravada no aterro daquele trevo.

Segundo o motorista, ele ainda tentou evitar o acidente, mas o pranchão escorregou muito rápido e ficou penso, provavelmente devido óleo na pista e acabou até jogando o ‘cavalo’ para o lado de dentro da pista. Por sorte a peça estava bem aprisionada e não houve perigo dela se soltar.

Um guincho da concessionária chegou a ser acionado, o operador analisou a situação e, junto com policiais rodoviários, achou por bem acionar outro guincho com capacidade de levantar mais peso, o que ficou para a manhã de sexta-feira, 24.