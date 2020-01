Briga de casal termina em facada no parque São Gabriel

ANDRADINA – Uma briga da casal ocorrida na noite de quarta-feira, 16, em uma casa na rua vereador João Ribeiro Novais (antiga 12), no Parque São Gabriel, acabou em uma facada desferida pela dona de casa Nayara Silva dias, 21 anos, em seu companheiro, o operador de máquinas Thiago Andrade de Oliveira, de 31. Socorrido pelos bombeiros até a UPA – Unidade de pronto atendimento, foi transferido para a Santa Casa, mas fora da UTI – Unidade de Tratamento Intensivo, como confirmado pela reportagem na tarde de quinta-feira, 16.

Segundo informações da mulher, que foi presa pela Polícia Militar, a discussão e facada aconteceu por volta de 19h20, quando Thiago chegou em sua casa e não queria permitir que ela fosse conversar com vizinhos. Ele se apoderou de uma faca e a ameaçou, caso saísse do imóvel.

Também para impedir a saída dela da casa, o homem apanhou um alicate e arame e começou a passar no batente da casa, para isso, teve que deixar no chão as duas facas que portava durante as ameaças. Nesse Momento Nayara se apoderou de uma delas serrilhada (de cortar pão), e desferiu um golpe na altura do ombro dele, próximo ao pescoço, vulgarmente conhecido por “saboneteira”, ou “mata-porco”.

Depois de atingir o companheiro com a facada, a dona de casa o levou para fora do imóvel, acionando o Corpo de Bombeiros e Polícia Militar, aguardando no local a chegada dos mesmos, sem fugir do flagrante.

Ela relatou ainda que vem constantemente sendo ameaçada pelo companheiro, que não a deixa sair de casa nem para conversar com os vizinhos. Em aproximadamente cinco meses que os dois moram no local, no dia dos fatos teria sido a primeira vez que ela saiu e ainda tomou uma cerveja com os moradores das proximidades.

Depois do trabalho da perícia técnico/científica, a acusada foi encaminhada até o plantão policial, onde o delegado a indiciou por tentativa de homicídio depois de ouvir o relato do médico que atendeu a vítima, relatando da gravidade do ferimento.

NÃO QUERO QUE ELA MORRA, NEM QUE ELE VÁ PRESO

Conversando em ocasiões separadas com os envolvidos, o delegado ouviu do operador de máquinas que não queria que a companheira fosse presa, já que teria sido mais uma discussão entre casal. Já a mulher disse no plantão policial que não queria que o companheiro morresse.

Ele não morreu, mas ela acabou presa aguardando na carceragem do plantão policial ser encaminhada para audiência de custódia no fórum local na tarde de quinta-feira, 16, quando o juiz decidiu que ela responda ao processo em liberdade.