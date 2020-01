Polícia Civil analisa imagens e ouve testemunhas em busca da menina de 8 anos que sumiu em praça

Desde então, familiares, vizinhos, policiais, canil e até uma equipe de voluntários de Marília estão mobilizados nas buscas pela criança.

A Polícia Civil informou que já ouviu várias pessoas que tiveram contato com a menina, inclusive as crianças que brincaram com ela no parquinho no dia do seu desaparecimento. Além disso, a polícia ouviu o ex-padrasto de Emanuelle, mas ele não é considerado como suspeito.