Abertura do Futsal de Férias do Governo de Andradina será nesta quinta

ANDRADINA – O Governo de Andradina por meio Secretaria de Esportes, Lazer e Juventude dá início ao campeonato Futsal de Férias edição 2020, nesta próxima quinta-feira (16), no Ginásio Municipal “Agenor Francisco da Cunha”, o Gime, a partir das 19h.

Este ano a competição, que é a mais tradicional da categoria no município, contará com 21 equipes e o jogo de abertura será entre Multifarma Porto JoãoSom, que defende o título conquistado no ano passado, e União Liverpool.

O novo secretário de Esporte, Paulo Sérgio dos Santos, explica que na preliminar haverá um jogo entre as seleções de máster de Andradina e Mirandópolis, apresentação de danças do projeto Nasce durante o intervalo e homenagem ao árbitro Tião Balieiro. “Estamos preparando uma grande festa de abertura, e convidamos a toda a população a prestigiar os atletas”.

Serão quatro chaves. Na A estão Mult.farma/Porto/João Som, União Liverpool, Planalto Futebol Clube, Garoto da Vila, Unidos Somos Um e Juventude Futebol Clube. Na B estão Grub/Elzinha e Garfo, Novidades Futebol Clube, Inter Esportes Club, Liverpool da Mineira e Boca Júniors.

Já na C, Santo Antonio, Orlando City, Real Mastismo, Pumas / Porto e Esportes Clube Ajax. Na D, Villa Real, Zoio Tabacaria, Madri/ Marcinho Presentes, Vini Modas e Auto Escola Piloto

O Gime recebeu investimentos necessários do Governo de Andradina, não apenas adequando a quadra, mas reestruturando as arquibancadas, salas, vestiários e banheiros e transformou o “Agenor Francisco da Cunha” novamente no maior palco esportivo da região.

Secom/Prefeitura