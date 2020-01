Homem é assassinado a tiros em Araçatuba

ARAÇATUBA – Um homem foi assassinado a tiros na noite de sábado (4), no bairro Ezequiel Barbosa, em Araçatuba (SP).

A vítima, que já era conhecida nos meios policiais, tinha o apelido de Nabo e foi atingida por três tiros: um na axila e dois na cabeça.

Além dele, outro homem também foi ferido na ação e levado para o pronto-socorro, mas, segundo a polícia, não corre risco de morrer.

Nabo foi alvejado pelo criminoso com uma arma de calibre 9mm. Peritos do IC (Instituto de Criminalística) estiveram no local para a perícia.

O caso está sendo investigado. Ninguém foi preso até agora.

RP10