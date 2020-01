Três jovens são mortos e duas pessoas ficam feridas em suposta disputa por tráfico em Colniza (MT)

O primeiro crime ocorreu por volta de 18h30 (horário de Mato Grosso) e os demais cerca de uma hora depois. De acordo com a PM, moradores denunciaram que ouviram disparos em uma casa Rua das Mangueiras, no Centro da cidade.

Nesse local os policiais encontraram Mateus sentado no sofá da sala. Ele havia sido baleado e degolado por criminosos. A polícia encontrou uma pistola na cintura dele. Na cozinha a PM encontrou Ronei. Ele estava caído e apresentava ter sido baleado e esfaqueado.

Uma terceira pessoa havia se trancado no banheiro. Ele estava com um corte no pescoço e foi socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).