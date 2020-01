Caminhão despenca de altura de 5 metros na Integração; Ninguém ficou ferido

ANDRADINA – O motorista de caminhão, de 47 anos, residente na cidade de Presidente Prudente e seu ajudante, de 23, morador em Àlvares Machado, passaram pelo maior susto de suas vidas na tarde de quinta-feira, 02, quando o caminho VX, na cor branco, que ocupavam, despencou de um ribanceira de aproximadamente 5 metros existente na altura do quilômetro 194 da rodovia Euclides Oliveira Figueiredo, a “Rodovia Integração”. Os bombeiros foram ao local mas não precisaram intervir. A Polícia Rodoviária registrou boletim de ocorrência.

O acidente aconteceu quando a dupla estava a bordo do VW, tipo baú, só que com lona, retornando para a cidade de Presidente Prudente, depois de realizar entregas de mudas de hortaliças na região de Andradina e quando trafegavam sentido à Nova Independência, repentinamente o motorista perdeu o controle de direção, avançou para a lateral da pista e literalmente despencou.

Segundo o motorista, do nada as rodas dianteiras escorregaram para o lado direito e ele nada pode fazer para controlar a direção. Acredita-se que a pista ainda esteja escorregadia devido o derramamento de uma grande quantidade de gordura feita por um caminhão frigorífico três meses atrás.

Prova disso é que outro caminhão, ao diminuir a velocidade, também escorregou e por pouco não atropelam motorista e ajudante. Eles conseguiram pular a tempo de evitar se machucarem.

O Corpo de Bombeiros foi acionado e compareceu ao local com viaturas de resgate, auto bomba e auto tanque, mas não foi preciso intervir, já que motorista e ajudante saíram sozinhos do veículo e aguardaram no acostamento da pista.

O caminhão teve a frente bastante destruída depois que bateu em várias árvores localizadas ao longo do acostamento e barranco da pista da Integração.

O local é muito próximo de onde um marceneiro conhecido por “Capú” perdeu a vida tempos atrás quando saiu vagando da cidade de Andradina e caminhou por pelo menos 5 quilômetros e foi encontrado dentro de um lago existente a menos de 100 metros da pista.

O caminhão seria retirado por guinchos contratados pela empresa proprietária do caminhão, que possui seguro.