Audax se despede de 2019 com amistoso e promessa de mais títulos em 2020

ANDRADINA – A já tradicional equipe do Audax realizou na tarde da última segunda-feira, 30/12, no campo do Guarani, apelidado carinhosamente de “Botegão”, de um amistoso com um combinado formado por jogadores que atuam no campeonato Amador de Andradina, encerrando assim seu ano esportivo de 2019. A diretoria da equipe promete um time mais forte ainda visando à participação em futuros campeonatos municipais.

O Audax vem participando ativamente de campeonatos com idade livre, promovidos por clubes da cidade, como o Rolex e a Chácara do Basílio, onde se sagrou bicampeão das duas competições, sendo o do Rolex nos anos de 2017 e 2018. Em 2019 não teve a competição. Já o bicampeonato do Basílio foram nos anos de 2018 e 2019), a mais popular das duas competições, a Copa Libertamadores, promovida pelo ex-jogador profissional, Valdeci Basílio.