Guaraçaiense mata namorada com tiro na cabeça e tenta suicídio em Limeira

LIMEIRA – O guaraçaiense Sidney Secreto, conhecido por “Peruca”, de 39 anos, atualmente residindo em Ilha Solteira, matou com um tiro na cabeça a namorada e estudante Jéssica Alves Teixeira, de 28 anos, e depois tentou o suicídio atirando também contra a própria cabeça. O crime de feminicídio aconteceu na tarde de terça-feira, 31, quando os dois visitavam conhecidos na cidade de Limeira. A Polícia Militar, Civil, Serviço de Atendimento Móvel de Urgência foram ao local, mas a mulher já estava morta. Ele foi socorrido em estado gravíssimo ao hospital de Limeira.

O caso aconteceu no bairro Jardim do Lago, região conhecida como “Graminha”. Segundo a polícia, ela era de Americana (SP) e morava em Ilha Solteira (SP) com “Peruca”, que é administrador de empresas.

No final da tarde de terça-feira, 31, os dois saíram juntos de uma festa em uma chácara de Limeira, em uma caminhonete S10. O suspeito perdeu o controle do veículo e bateu em uma árvore. Em seguida, ainda de acordo com relatos de testemunhas, ela descei do veículo e correu, tendo ele também descido e continuaram a discussão, momento em que ele sacou a arma e disparou pelo menos 4 vezes contra ela, que morreu na hora. Depois ele atirou na própria cabeça.

Jéssica morreu no local e o homem foi socorrido em estado gravíssimo. Ele está com a atividade cerebral baixíssima e as próximas horas serão cruciais para sua sobrevivência.

A arma e munições usadas no crime foram apreendidas pela Polícia Civil. O caso foi registrado como feminicídio e será investigado pela Polícia Civil.

Luto

A faculdade que a jovem estudava fez uma publicação no Facebook lamentando a morte dela. Jéssica estava no 8º semestre do curso de administração. “Prestamos nossa solidariedade aos familiares e amigos da estudante”, diz a nota.

O velório da vítima começou às 15h em Americana (SP), cidade natal dela.

Segundo a Polícia Civil, já havia um boletim de ocorrência registrado no mês de agosto de violência cometida por ele, na cidade de Ilha Solteira.