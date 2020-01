Morador de Tupi Paulista comete suicídio ao jogar veículo contra carreta

Ficou constatado tratar-se de suicídio cometido pelo rapaz, pois havia discutido com a namorada e disse que cometeria o ato, segundo o policiamento rodoviário.

TUPI PAULISTA – O jovem Felipe Trevisan, que completou 23 anos no último dia 27 de dezembro, morador de Tupi Paulista, morreu na tarde de quarta-feira, 01, ao cometer suicídio com o veículo que dirigia, um Toyota Corolla, na cor prata, jogando-o contra uma carreta que seguia em sentido contrário, no trecho da rodovia Euclides Oliveira Figueiredo, a “rodovia Integração” (SP 563), entre a cidade que morava e Monte Castello. As Polícias Civil e Rodoviária registraram boletim de ocorrência e deve ser instaurado um inquérito para apurar os fatos.

O Acidente ocorreu por volta de 13h50, no Km 139 + 200 metros da rodovia Integração, quando o rapaz dirigia o Corolla com placa de Dracena e o jogou repentinamente para cima de uma carreta Scânia, na cor vermelha, placas CPN 6634 de Quatá/SP, dirigido por C., carregado com materiais de limpeza hospitalar.

Segundo o motorista da carreta, ele seguia normalmente seu percurso e foi surpreendido pelo Corolla, que entrou repentinamente na sua frente, sem que tivesse nem tempo de desviar o “bruto” para evitar o acidente.

Policiais rodoviários que prestaram atendimento à ocorrência informaram que em conversa com familiares da vítima, ficou constatado tratar-se de suicídio cometido pelo mesmo, pois havia tido discussões com a namorada e havia dito que tentaria o ato.

O tráfego de veículos precisou ser desviado para o acostamento da rodovia e seguiu sendo controlado pelos profissionais da Unidade Básica de Atendimento do Departamento de Estradas de Rodagem (DER).

Compareceram ao local as Polícias Rodoviária, base operacional de Adamantina, Polícia Militar de Tupi Paulista, Corpo de Bombeiros de Dracena e a Polícia Técnico/Científica, que tem até 30 dias para emitir um laudo com as prováveis causas do acidente.