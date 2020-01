Andradinense participa da corrida de São Silvestre

SÃO PAULO – A andradinense Keila Cristina da Silva, porém, radicada em Três Lagoas/MS, onde é professora de matemática, participou às 8h desta terça0feira, 31/12, pela primeira da tradicional corrida de São silvestre, realizada nas principais ruas de São Paulo.

É a primeira vez que ela participa do evento e independente de colocação, está muito feliz por isso. Como incentivo, levou consigo a torcida do filho Eric, além do exemplo do casal andradinense Deise e Gilberto Escudeiro.

PAIXÃO POR CORRIDAS

Atualmente ela faz parte do grupo de corrida Runners e Caveiras da Cascalheira de Três Lagoas/MS, o que a fez colecionar dezenas de medalhas em corridas que participa pelos estados de São Paulo e Mato Grosso do Sul.

Segundo Keila, faz três anos que descobriu na corrida de rua uma paixão, tendo já participado de várias competições, incluindo meia maratona de revezamento, corrida em cidades como Bauru, Araçatuba, Andradina, essas no estado de São Paulo, além de Bonito, Corumbá, Dourados, em MS e Ponta Grossa/ PR.

Sua determinação e força de vontade lhe rendeu mais de 50 medalhas e vai participar pela primeira vez da São Silvestre. Mesmo que não lhe renda as primeiras colocações, só a participação já estará concretizando um sonho despertado pouco tempo atrás e hoje realizado, disse uma confiante competidora.

AGRADECIMENTO

Keila fez questão de fazer um agradecimento especial e a admiração carinhosa ao casal andradinense Deise (bancária aposentada) e Gilberto Escudeiro (Limpadora Max), que são a inspiração dela para lutar na vida e pela vida.

Ela se formou Matemática porque a Deise também é graduada em Matemática, dai sua grande admiração por essa mulher batalhadora. A gratidão é pelo casal ter dado todo apoio e suporte necessário quando ela ficou viúva e ficou com seu filho de poucos meses, sem chão (literalmente), tendo os dois os acolhido e dado um verdadeiro lar, e ainda hoje Deise e Gilberto convivem com Eric, filho de Keila, tamanho foi o carinho dado nessa época.