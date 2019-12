28º BPM/I inicia as atividades de apoio ao policiamento através do programa “Dronepol/SP”

ANDRADINA – O 28º BPM/I – Batalhão de Polícia Militar/Interior, sediado em Andradina, iniciou na tarde da última quinta feira, 26, ‘Operação com Sistema de Aeronave Não Tripulada’.

O DRONE, equipamento homologado pela ANAC – Agência Nacional de Aviação Civil e pela ANATEL – Agência Nacional de Telecomunicações, auxiliou os Policiais Militares que desencadearam “Operação Natal” em Andradina, sobrevoando todo o perímetro.

Os pilotos, 1º Sgt PM Kleber e 1º Sgt PM Aguilera, tiveram total visibilidade de toda a área central da cidade, do posicionamento de cada viatura e do fluxo de pessoas nas vias e praças voando o equipamento a até 120 metros.

Com câmera com capacidade para filmar em alta resolução, capacidade de monitorar um determinado perímetro pré-determinado de forma autômata e até de seguir pessoas, o drone conseguiu detectar duas pessoas em atitude suspeita no interior da praça central da cidade sendo de imediato acionado o apoio de uma equipe de ROCAM – Rondas Ostensivas Com Apoio de Motocicletas, que prontamente foi até o local e abordou os dois indivíduos.

Entre a detecção da atitude suspeita pelo drone e a abordagem da equipe policial, se passaram menos de dois minutos.

Importante destacar que, dias atrás 03 indivíduos foram presos em flagrante pela prática de crime de roubo a celular mediante agressões físicas a um adolescente ocorrido no interior desta mesma referida praça.

Este equipamento, entregue semana passada pela Instituição, vem se somar ao outro equipamento que o Batalhão já possuía e estará permanentemente à disposição da Polícia Militar para uso e, consequentemente, será mais uma ferramenta a ser utilizada em benefício da população no combate ao crime e manutenção da paz pública.

O 28º BPM/I foi o primeiro Batalhão da Polícia Militar do Estado de São Paulo a operar um drone homologado. Na ocasião o drone foi doado pela Prefeitura Municipal. Uma equipe de Policiais Militares de Andradina passou 30 dias no Grupamento Aéreo de São Paulo se capacitando para voar o equipamento.