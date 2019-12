Policial faz apelo emocionante após acidente com duas crianças mortas

Meninas de 4 e 9 anos não resistiram e morreram; irmão está em estado gravíssimo

APIÚNA/SC – O último sábado (21) foi trágico para uma família do interior do Paraná. Após um acidente entre dois veículos na BR-470, em Apiúna, Santa Catarina, duas irmãs morreram, além de oito pessoas ficarem feridas. Após a ocorrência, o policial federal que participou da operação postou uma mensagem na rede social fazendo um apelo aos pais e colegas de profissão.

A colisão frontal entre dois veículos foi registrada na tarde deste sábado (21) no KM 108, da BR-470, em Apiúna. No momento do acidente o veículo Vectra, com placa de Erechim, estava com seis ocupantes. No outro automóvel, quatro pessoas estavam no Fox com placa de Penha, Santa Catarina.

“Faço um apelo tb ao meus colegas policiais: se plotarem crianças no carro sem cinto de segurança, multem! Não perdoem! Salvem vidas!”, escreveu o policial Rafael Bornhausen.

Todos os ocupantes do Vectra tiveram ferimentos. Duas irmãs, de 4 e 9 anos, tiveram parada cardiorrespiratória e morreram no local. Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF) os corpos das crianças estavam entre o painel do carro e o pára-brisas, indicando que ambas não estavam utilizando o cinto de seguranças.

Uma outra criança, irmão das vítimas fatais, também estava no carro e foi encaminhado ao hospital em estado gravíssimo. O menino de seis anos foi resgatado prensado atrás das costas do próprio pai. Além das crianças outros três adultos, homens, estavam no Vectra e foram encaminhados a hospitais da região em estado grave.

Os ocupantes do Fox também tiveram ferimentos. Um homem de 68 anos precisou ser resgatado de helicóptero. Além dele, duas mulheres e outro homem que estavam no carro foram encaminhados para atendimento em estado grave.

Policial faz apelo “Depois não adianta se desesperar”

Após atender a ocorrência trágica, o policial federal Rafael Bornhausen postou uma mensagem com uma foto do acidente. Entre os pedidos do agente está que os pais cobrem mais dos filhos a utilização do cinto de segurança.

O agente também reforçou para que os colegas de profissão multem caso encontrem crianças sem o cinto.