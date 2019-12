Veículo capota e deixa quatro pessoas da mesma família feridas

DRACENA – Quatro pessoas da mesma família sofreram um acidente na quarta-feira (25), na rodovia Comandante João Ribeiro de Barros, em Dracena (SP).

Segundo a polícia, a caminhonete em que eles estavam capotou. O motorista, de 42 anos, informou aos policiais que teria tentando desviar de outro carro, quando perdeu o controle da direção.

No veículo estavam ainda a esposa dele, de 40 anos, o filho de 12 anos, e um bebê, de 11 meses.

A família é de Panorama e seguia para Pacaembu, onde iriam para um almoço de Natal na casa de parentes.

Ainda de acordo com a polícia, todos usavam cinto de segurança e a criança estava na cadeirinha, por isso, tiveram apenas ferimentos leves.

Uma médica, moradora da cidade de Sorriso (MT), passava pelo local no momento do acidente e parou para socorrer as vítimas.

Eles foram encaminhados para a Santa Casa de Dracena. A polícia vai investigar as causas do acidente.