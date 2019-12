Duas mulheres morrem e 15 ficam feridos em acidente com ônibus no trevo de Mirandópolis

MIRANDÓPOLIS – Um acidente com ônibus de sacoleiros ocorrido na madrugada desta quarta-feira, 18, no trevo de acesso da cidade de Mirandópolis para a rodovia Marechal Rondon (SP 300), provocou a morte de duas mulheres e deixou outros 15 passageiros feridos, quatro deles em estado grave. As vítimas foram socorridas para o HGM – Hospital Geral de Mirandópolis, tendo algumas sido medicadas e liberadas e as mais graves permaneceram internadas. A Polícia Rodoviária registrou boletim de ocorrência e a Polícia Civil vai investigar as causas do acidente.

As primeiras informações dão conta de que as duas mulheres mortas seriam Jandira Amadio, moradora na cidade de Guaraçai e uma jovem identificada por Fernanda Brito Araújo, de 23 anos, residente na rua Aquidauana, no jardim Brasil, em Andradina. Como a área de atuação em que aconteceu o acidente pertence à Polícia Rodoviária de Araçatuba, a reportagem está tentando levantar mais informações.

O acidente aconteceu por volta de 3h30, quando o motorista retornava da cidade de São Paulo, entrou em Mirandópolis, onde havia deixado algumas pessoas que foram fazer compras no bairro do Brás, e retornaria para a rodovia Marechal Rondon para também deixar passageiros nas cidades de Guaraçaí, Andradina e finalmente em Três lagoas/MS, de onde originou a viagem inicial. .

Quando efetuava a conversão pelo acesso do trevo da cidade, passou direto, atingiu o guard-rail, caindo de uma altura de mais de 10 metros, indo parar tombado lateralmente no pasto à margem da rodovia. Segundo informações, as duas mulheres morreram na queda do veículo.

A pista foi interditada para a remoção do veículo, sem previsão para liberação. Um inquérito policial deve apontar as causas do acidente.