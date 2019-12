Bandidos levaram R$ 50 mil de caixa eletrônico da prefeitura de Venceslau

PRESIDENTE VENCESLAU – O prédio da prefeitura de Presidente Venceslau foi alvo de bandidos neste fim de semana. O local foi invadido por dois homens que arrombaram o caixa eletrônico e levaram cerca de R$ 50 mil em dinheiro. Os funcionários do paço municipal constataram a ação na manhã de segunda-feira (16) e acionaram as autoridades policiais.

De acordo com informações da Polícia Civil, o crime ocorreu por volta das 18h de domingo (15) e foi praticado por dois homens que arrombaram a janela lateral do prédio e tiveram acesso ao caixa eletrônico. Os bandidos não utilizavam capuz ou máscara. Eles conseguiram arrombar o caixa com o uso de uma furadeira profissional e levaram o dinheiro. Os criminosos deixaram o prédio pela porta da frente.

O prédio da prefeitura tem câmeras de segurança e a polícia já teve acesso as imagens para auxiliar no trabalho de identificação dos autores do furto. A ação criminosa durou 12 minutos. O alarme do prédio chegou a ser disparado, mas os criminosos conseguiram desativar.

O caso está sendo investigado pela Delegacia de Investigações Gerais (DIG) de Presidente Venceslau. Um par de luvas foi encontrado no prédio e será periciado.

A prefeitura informou ao PORTAL BUENO que o atendimento no prédio segue sem alteração.

Fonte: portalbueno.com.br