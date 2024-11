Comerciante João Roque recebe homenagem da Câmara de Andradina

ANDRADINA – O comerciante João José Roque, o “Roquinho”, foi homenageado na noite da última sexta-feira, 25, na Câmara de Vereadores de Andradina, com a entrega de uma honraria que um cidadão da cidade onde nasceu pode receber: o Diploma da Medalha de Mérito Antônio Joaquim de Moura Andrade, pelos relevantes serviços prestados à comunidade andradinense. A honraria foi outorgada pelo vereador Luzimar Rodrigues.

Roquinho esteve acompanhado de esposa, filhos, seus irmãos Marcos Roque e Maria Antônia Roque, além de funcionários dos dois supermercados de propriedade da família: São Roque da rua Paes Leme, centro e São Roque da rua Bandeirantes, bairro Piscina. A seção solene foi presidida por Fabrício Mazotti, vice presidente da Câmara de Vereadores, tendo ainda a presença dos vereadores Elaine Vogel e Eloá Pessoa e do propositor, Luzimar Rodrigues.

Biografia do comerciante João José Roque, o “Roquinho”

Nascido em 16 de agosto de 1966, na cidade de Andradina-SP, é o quarto filho de Antônio Roque e Francisca Munhoz Roque. Cidadão cativo e dedicado de Andradina, João construiu sua vida e carreira como comerciante local, contribuindo diariamente para o desenvolvimento e bem-estar da comunidade. Casado há mais de vinte anos com Luciane Bernardes Xavier da Silva, João é pai de quatro filhos amados: Bruna, Amanda, Leonardo e Vitor, todos criados com carinho e amor na mesma cidade. Homem de honestidade e boa índole, João Jose Roque sempre se destacou por sua generosidade e comprometimento com o bem-estar dos cidadãos de Andradina.

Ao longo dos anos, tem se empenhado em ajudar a comunidade em diversas ocasiões, demonstrando seu profundo apreço e responsabilidade social. De forma silenciosa, doa cestas básicas às entidades do município, demonstrando a sua preocupação com as pessoas mais humildes. Sempre estendeu as mãos aos cidadãos mais carentes, desenvolvendo o seu espírito de cidadania. Também destina alimentos e faz a sua contribuição às igrejas em todos os anos, que por sua vez, repassam às famílias carentes.

Além da ajuda social, apoia associações esportivas sempre que requisitado, financeiramente, possibilitando às diretorias, criar projetos de melhorias nas agremiações. Com exímio empreendedor, vem oferecendo emprego aos cidadãos andradinenses há décadas. São mais de 100 empregos disponibilizados aos cidadãos andradinenses, permitindo assim que as famílias dos seus funcionários, tenham uma vida mais digna.

A primeira loja e mais antiga, está localizada na Rua Paes Leme e a segunda, inaugurada há pouco tempo, encontra-se na Avenida Bandeirantes. Seu comércio vem crescendo a cada ano, reinventando a forma de oferecer os seus produtos. Desta forma, o município cresce junto, uma vez que os proprietários dedicam suas vidas com afinco ao comércio municipal. Quando se investe com responsabilidade, a própria cidade ganha com isto.

O verdadeiro sucesso surge a partir da resiliência e de amar o que faz, independente se frequentou as melhores escolas, faculdades, etc. Em linhas gerais, Roquinho, como assim é conhecido por todos, possui um nível de conexão exemplar com os seus clientes e isto o diferencia de muitos. Hoje, o seu comércio tem quebrado paradigmas com excelente propagação nas redes sociais, estabelecendo um relacionamento de cumplicidade entre os clientes do supermercado. Jamais deixou o cérebro estagnado, acomodado, longe de novas ideias e pensamentos.

A prioridade sempre foi o bom atendimento e a luta pelo menor preço de suas mercadorias. A oferta de mercadoria de qualidade e produtos de bons preços, também influencia na vida econômica de cada munícipe. Ele e esposa são proprietários de dois supermercados em Andradina, lojas estas conhecidas por Supermercado São Roque.